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Yargılanana kadar cezaevine bekleyecek

Raf yaptırması için işyeri tarafından kendisine verilen 7 bin TL’yi cebe indiren Mustafa Sungur aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Sungur mahkemenin teminat şartlarını yerine getiremedi

11 Eylül 2018 Salı 12:46
Yargılanana kadar cezaevine bekleyecek

Havadis'ten Devrim Demir’in haberine göre, Alsancak’ta Bovita Winery Otel isimli işletmede depo müdürü olarak çalışmakta olan ve kendisine raf yapılması için verilen 7 bin TL’yi çaldığı tespit edilen Mustafa Sungur, aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Üç günlük tutukluluk süresi dolan zanlı, dün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 4 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 50 bin TL’lik kefalet senedi ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturma tamamlandı

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis çavuşu Tufan Yoncacı, mahkemede verdiği ifadede zanlı Mustafa Sungur’un “Emanetçi tarafından sirkat” tarafından tutuklandığını anlattı.

Polis çavuşu Tufan Yoncacı, zanlının Ilgaz’da faaliyet gösteren direktörünün F.B.’nin olduğu Bovita Winery Otel isimli işletmede ayni yerde depo müdürü olarak çalıştığını söyledi.

Yoncacı, zanlının otelin depo bölümüne 50 adet raf yaptırmak üzere şirket muhasebesinden 1 bin TL nakit para aldıktan sonra konu rafları yapılması için anlaşmış olduğu K.K.’ye herhangi bir ödeme yapmayarak kendisine emanet edilmiş olan parayı çaldığını kaydetti.

Olayın polisin bilgisine, 6 Eylül tarihinde geldiğini ifade eden Yoncacı, otelin muhasebecisinden olayın doğruluğunun ödeme fişi ile doğrulandığını ifade etti.

Sungur cezaevine gönderildi

Polis çavuşu, K.K.’nin ifadesinde 50 adet raf yapımı için zanlının, kendisi ile görüştüğünü ve 8 bin 792 TL için kendisine fiyat verildikten sonra raf yapımı için kendisi ile anlaşıldığını akabinde 7 Temmuz tarihinde rafları otele gidip takarak zanlının teslim almasına rağmen ödeme almadığı yönünde ifade verdiğini kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Yoncacı, zanlının yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanmaları talebinde bulundu.

Havadis Gazetesi

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Mustafa SungurSoruşturmaTeminatCezaeviGündemKıbrıs
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