Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter, KKTC’de şiddet olaylarının her geçen gün arttığını belirterek, “Gün geçmiyor ki ülkede şiddet olayları gündem olmasın. Ülkede sinir ve öfke hali, tahammülsüzlük ve hoşgörüsüzlük hayatın her alanında karşımıza çıkmasın. Kıbrıs’ın kuzeyi, sorunların şiddetle çözümlendiği, yargıya, güvenlik güçlerine güvenin kalmadığı bir noktaya gelmiştir” dedi.
“YAŞANAN ŞİDDET OLAYLARI, TOPLUMUN RUH HALİNİ GÖSTERİYOR”
Evde, sokakta, çalışma hayatında insanların yaşadıkları sıkıntıları şiddetle çözme eğilimi göstermelerinin toplumsal bir sorun olduğunu ifade eden Yiğiter, şunları kaydetti:
“TOPLUMSAL SORUNLARA ÇARE ÜRETİN”
Yiğiter, yaptığı yazılı açıklamada, hükümet edenlerin sorunlara kalıcı çözüm üretmekten uzak olduğunu savunarak, yönetim erkini elinde bulunduranların birincil görevinin, toplumsal sorunlarına çare üretmek olduğunu, toplumun yaşam kalitesinin düşmesinin ve gelecek kaygısının artmasının polisiye olaylara yol açtığını ifade etti.
“BKP, hükümetin görevinin, yaşananları çaresiz ve aciz bir şekilde izlemek olmadığına inanır” diyen Hediye Yiğiter, toplumsal seferberliğe ihtiyaç olduğunu vurguladı.