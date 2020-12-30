YARI YIL TATİLİ 04-15 OCAK!

Bahar SANCAR
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda KKTC’deki tüm ilk ve orta eğitim okullarında yarı yıl tatilinin 04-15 Ocak 2021(her iki tarih dahil) tarihleri arasında olmasına karar verildi.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda KKTC’deki tüm ilk ve orta eğitim okullarında yarı yıl tatilinin 04-15 Ocak 2021(her iki tarih dahil) tarihleri arasında olmasına karar verildi.
Bahar SANCAR
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda KKTC’deki tüm ilk ve orta eğitim okullarında yarı yıl tatilinin 04-15 Ocak 2021(her iki tarih dahil) tarihleri arasında olmasına karar verildi.