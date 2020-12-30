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YARI YIL TATİLİ 04-15 OCAK!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda KKTC’deki tüm ilk ve orta eğitim okullarında yarı yıl tatilinin 04-15 Ocak 2021(her iki tarih dahil) tarihleri arasında olmasına karar verildi.

30 Aralık 2020 Çarşamba 15:58
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YARI YIL TATİLİ 04-15 OCAK!


Bahar SANCAR


Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda KKTC’deki tüm ilk ve orta eğitim okullarında yarı yıl tatilinin 04-15 Ocak 2021(her iki tarih dahil) tarihleri arasında olmasına karar verildi.

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