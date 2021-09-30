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"Yarım kalan hikayeyi tamamlamak üzere yolumuzu yürüyoruz"

UBP Genel Başkanı olabilmek için Ersan Saner, Zorlu Töre, Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy başvurularını yaptı...

30 Eylül 2021 Perşembe 14:24
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"Yarım kalan hikayeyi tamamlamak üzere yolumuzu yürüyoruz"
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Hasan Taçoy, sosyal medya hesabından babasıyla olan fotoğrafını paylaşarak duygusal bir mesaj yayımladı...

Taçoy şunları söyledi:

Ben; daha küçük bir çocukken, babam Terzi Yusuf elimden tutarak partiye getirmişti.

Beni UBP’lilere emanet ederken, partimin bu ülkenin var oluş mücadelesinin temel taşı olduğunu anlatmıştı.

Bana; hangi görevi yaparsam yapayım her zaman önce halkım, önce partim demem gerektiğini de o öğretti.

Şimdi, yarım kalan bir hikayeyi tamamlamak için aynı sevgi ve bağlılıkla partim Ulusal Birlik Partisi’nin Genel Başkan adaylığına başvuruyorum.

Yine yanımda, yine elimden tutan babamla, yine partimle gönül gönüle.

Bu yol uzun ve zor. Ama yürümeye değer. Yarım kalan hikayeyi tamamlamak üzere yolumuzu yürüyoruz.

Geçmişin ve geleceğin getireceklerini bilerek, parti tabanına güvenerek ilerleyeceğim. Hiçbir arkadaşımı, partilimi kırıp dökmeden bu süreci alnımın akıyla tamamlamak istiyorum.

Adaylık başvurumu yaptım.

Tüm partimize ve yol arkadaşlarıma hayırlı olsun.

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