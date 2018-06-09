Yarın 1 saatlik elektrik kesintisi olacak!

Girne I Trafo Merkezi'nde yapılacak trafo monte çalışması nedeniyle; yarın bölgede sabah yaklaşık bir buçuk saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, yarın, 11.00 ile yaklaşık 12.30 saatleri arasında; Girne'nin doğusunda; Karakum ve Doğanköy, güneyinde; Boğaz Piknik Alanı ve batısında; Girne Amerikan Üniversitesi'ne (GAÜ) kadar olan bölge içerisinde kalan yerleşim yerlerinin elektrik enerjisi kesik olacak.