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Yarın 1 saatlik elektrik kesintisi olacak!

Girne I Trafo Merkezi'nde yapılacak trafo monte çalışması nedeniyle; yarın bölgede sabah yaklaşık bir buçuk saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

09 Haziran 2018 Cumartesi 12:16
Yarın 1 saatlik elektrik kesintisi olacak!

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Girne I Trafo Merkezi'nde yapılacak trafo monte çalışması nedeniyle; yarın bölgede sabah yaklaşık bir buçuk saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, yarın, 11.00 ile yaklaşık 12.30 saatleri arasında; Girne'nin doğusunda; Karakum ve Doğanköy, güneyinde; Boğaz Piknik Alanı ve batısında; Girne Amerikan Üniversitesi'ne (GAÜ) kadar olan bölge içerisinde kalan yerleşim yerlerinin elektrik enerjisi kesik olacak.

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