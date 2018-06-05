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Yarın 2 saatlik elektrik kesintisi olacak!

Kıb-Tek, Yuvacık ve civarının elektrik enerjisinin yarın 10:00-12:00 saatleri arsında kesik olacağını bildirdi.

05 Haziran 2018 Salı 14:28
Yarın 2 saatlik elektrik kesintisi olacak!

Kıb-Tek, Yuvacık ve civarının elektrik enerjisinin yarın 10:00-12:00 saatleri arsında kesik olacağını bildirdi.

Kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde 15’er dakikalık sürelerle Kalkanlı Köyü’nün de elektrik enerjisinin kesik olacağı belirtildi.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamada, kesintinin orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacağı ifade edildi.

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GAZİMAĞUSA VE GÜZELYURT’TA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gazimağusa ve Güzelyurt’ta bazı bölgelere yarın yaklaşık dört saat elektrik verilemeyecek. 

KIB-TEK açıklamasına göre yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım - onarım çalışması nedeniyle 08:30 ile 13:00 saatleri arasında; Nergisli köyü, Su Motorları, Vadili köyü, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy Ağıllar, Geçitkale Havaalanı, Akdoğan, Akdoğan Askeri Tesisler, Aket Tesisleri, Su Kuyuları ve Yiğitler Yolu’nun elektrik enerjisi kesik olacak. 

Güzelyurt bölgesinde ise yarın alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değiştirme çalışması nedeniyle Çamlıbel Köyü kahveler bölgesi, Sağlık Ocağı ve Karpaşa Yolu ile civarına 09:00 ile 13:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

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Son Güncelleme: 05.06.2018 16:10
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