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Yarın 2 saatlik elektrik kesintisi olacak!

Haspolat Trafo Merkezi orta gerilim elektrik şebekesindeki çalışma nedeniyle yarın 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

10 Ocak 2018 Çarşamba 17:25
Yarın 2 saatlik elektrik kesintisi olacak!
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Haspolat Trafo Merkezi orta gerilim elektrik şebekesindeki çalışma nedeniyle yarın 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, kesintiden etkilenecek yerler şöyle sıralandı:

“Levent kesimhane ve civarı, Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge, Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı, Paksüt, Levent Yem Fabrikası, Haspolat Levent Tuğla Tesisleri ve Civarı, Haspolat Kirli Sanayi, Haspolat Et Kombinası Tesisleri ve civarı, Başpınar Un Fabrikası, UKÜ, Hala Sultan İlahiyat Fakültesi ve civarı ve Haspolat Çemberi ile hurdacılar arası.”

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