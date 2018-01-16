Girne bölgesinde, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 2 saatlik elektrik kesintisi olacak.

KIB-TEK açıklamasına göre 09.30 – 11.30 saatleri arasında Ilgaz, Alsancak’ın doğusu, Çıkartma Plajı dağ yönü ve Yeşiltepe’nin elektrik enerjisi kesik olacak.

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YARIN GAZİKÖY VE PAŞAKÖY’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Gaziköy ve Paşaköy’de yarın elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti, üç bölümde yapılacak.

09:30 ile 10:15 saatleri arasında ve 14:45 ile 15:30 saatleri arasında yapılacak iki kesintiden Gaziköy, Paşaköy ve Paşaköy askeri tesisleri etkilenecek.

09:30 – 15:30 saatleri arasında yapılacak kesintiden ise Paşaköy’ün batısı (ilkokul) etkilenecek.