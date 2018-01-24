Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
119199
ALTIN
162.716
DOLAR
3.7371
STERLİN
5.3037
EURO
4.6287
Çay demir emilimini etkiler mi?
Çay demir emilimini etkiler mi?
Burun tıkanıklığı obezite nedeni
Burun tıkanıklığı obezite nedeni
Kusma nelerin belirtisidir?
Kusma nelerin belirtisidir?
Göz kapağınızda sarkma varsa dikkat!
Göz kapağınızda sarkma varsa dikkat!
Photoshop değil gerçek!
Photoshop değil gerçek!

Yarın 2 saatlik elektrik kesintisi olacak!

Haspolat, Meriç, Gaziköy Ve Paşaköy’de yarın elektrik kesintisi yapılacak.

24 Ocak 2018 Çarşamba 15:08
Yarın 2 saatlik elektrik kesintisi olacak!
banner10

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, yarın Haspolat Orta Gerilim Şebekesi’nde yapılacak proje çalışması nedeniyle; 10.00-12.00 saatleri arasında, Haspolat Et Kombinası Tesisleri ve civarı, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü, Başpınar Un Fabrikası bölgesi ile bölgedeki tesis ve su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.

Yine yarın Meriç Orta Gerilim Şebekesi’nde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle; 10.00-12.00 saatleri arasında, Meriç, Gaziköy, Paşaköy ile bölgedeki tesis ve su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.

GÖNENDERE BÖLGESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gönendere, Tirmen ve Ergenekon’da yarın saat 10.00’dan itibaren 4 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek açıklamasına göre, proje çalışmaları nedeniyle yapılacak planlı kesinti 14.00’e kadar sürecek.
 

banner22
Son Güncelleme: 24.01.2018 16:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağımsızlık Yolu PGM'yi protesto etti
Bağımsızlık Yolu PGM'yi protesto etti
Papa Bar’dan LTB Paylaşım Mutfağı’na katkı
Papa Bar’dan LTB Paylaşım Mutfağı’na katkı
KKTC'ye izinsiz giriş yapan iki şahıs tutuklandı
KKTC'ye izinsiz giriş yapan iki şahıs tutuklandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim