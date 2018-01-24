Yarın 2 saatlik elektrik kesintisi olacak!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, yarın Haspolat Orta Gerilim Şebekesi’nde yapılacak proje çalışması nedeniyle; 10.00-12.00 saatleri arasında, Haspolat Et Kombinası Tesisleri ve civarı, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü, Başpınar Un Fabrikası bölgesi ile bölgedeki tesis ve su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.

Yine yarın Meriç Orta Gerilim Şebekesi’nde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle; 10.00-12.00 saatleri arasında, Meriç, Gaziköy, Paşaköy ile bölgedeki tesis ve su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.

GÖNENDERE BÖLGESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gönendere, Tirmen ve Ergenekon’da yarın saat 10.00’dan itibaren 4 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek açıklamasına göre, proje çalışmaları nedeniyle yapılacak planlı kesinti 14.00’e kadar sürecek.

