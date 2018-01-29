Yarın 2 saatlik elektrik kesintisi olacak!

Kırıkkale orta gerilim şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Dilekkaya, Akıncılar, Gaziler ve Kırklar'ın bir bölümü ile bölgedeki tesis ve su motorlarında elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 10.00-12.00 saatleri arasında olacak.
GÜZELYURT BÖLGESİNDE DE KESİNTİSİ YAPILACAK
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın, Güzelyurt-Kumköy yolu, Diren Tarım Bölgesi ve bölgedeki su motorlarında elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00 -12.00 saatleri arasında uygulanacak.