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Yarın 2 saatlik elektrik kesintisi olacak!

Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Dilekkaya, Akıncılar, Gaziler ve Kırklar'ın bir bölümü ile bölgedeki tesis ve su motorlarında elektrik kesintisi yapılacak.

29 Ocak 2018 Pazartesi 17:14
Yarın 2 saatlik elektrik kesintisi olacak!
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Kırıkkale orta gerilim şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Dilekkaya, Akıncılar, Gaziler ve Kırklar'ın bir bölümü ile bölgedeki tesis ve su motorlarında elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 10.00-12.00 saatleri arasında olacak.

GÜZELYURT BÖLGESİNDE DE KESİNTİSİ YAPILACAK

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın, Güzelyurt-Kumköy yolu, Diren Tarım Bölgesi ve bölgedeki su motorlarında elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00 -12.00 saatleri arasında uygulanacak.

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Son Güncelleme: 29.01.2018 18:03
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