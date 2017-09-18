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Yarın 4 saatlik elektrik kesintisi olacak

Kalkanlı kırsal kesim bölgesi ve Kalkanlı Köyü’nün bir kısmında yarın elektrik kesintisi olacak.

18 Eylül 2017 Pazartesi 11:28
Yarın 4 saatlik elektrik kesintisi olacak

Kalkanlı kırsal kesim bölgesi ve Kalkanlı Köyü’nün bir kısmında yarın elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09:00 - 13:00 saatleri arasında yapılacak.

* * *

KARAOĞLANOĞLU BÖLGESİNDE 3 SAATLİK KESİNTİ

Karaoğlanoğlu bölgesinde yarın 09.30’dan itibaren 3 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Proje çalışmaları nedeniyle yapılacak planlı kesintiden Karaoğlanoğlu Mezarlığı Bölgesi, Karaoğlanoğlu S Bölgesi, Girne Amerikan Üniversitesi ve Harbiye Kışlası etkilenecek.

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Son Güncelleme: 18.09.2017 21:03
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