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Yarın 6 buçuk saatlik elektrik kesintisi yaşanacak

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:33
Yarın 6 buçuk saatlik elektrik kesintisi yaşanacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle; sabah 09.00’la öğleden sonra yaklaşık 15.30 saatleri arasında 6 buçuk saatlik elektrik kesintisi yaşanacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, kesintiden etkilenecek bölgeler Kurtuluş, Boğaz, Boğaz Tepe, Petroller, Topçuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ Arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümü olarak açıklandı.

(BRT/KIBTEK)

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
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