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Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi olacak!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Güzelyurt bölgesinde yarın 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

07 Haziran 2018 Perşembe 21:43
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi olacak!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Güzelyurt bölgesinde yarın 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, kesintiden  “Karpaşa köyü, Akçay-Güzelyurt yolu üzerindeki su motorları, Çamlıbel Polis Karakolu ve askeri kantin civarı” etkilenecek.

* * *

BAFRA VE ARTEMİS HOTEL CİVARINDA YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ UYGULANACAK

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle  yarın Bafra köyü ve Artemis Hotel civarında elektrik kesintisi uygulanacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, kesinti,  09:00-13:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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Son Güncelleme: 07.06.2018 21:49
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