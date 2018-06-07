Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi olacak!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Güzelyurt bölgesinde yarın 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, kesintiden “Karpaşa köyü, Akçay-Güzelyurt yolu üzerindeki su motorları, Çamlıbel Polis Karakolu ve askeri kantin civarı” etkilenecek.
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BAFRA VE ARTEMİS HOTEL CİVARINDA YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ UYGULANACAK
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Bafra köyü ve Artemis Hotel civarında elektrik kesintisi uygulanacak.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, kesinti, 09:00-13:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.