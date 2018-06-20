Yarın 8 saatlik elektrik kesintisi olacak!

Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 08.00 ile 16.00 saatleri arasında Kurtuluş, Boğaz, Boğaz Tepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ Arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar, Mücahitler Plajı ve İskele’nin bir bölümünün elektrik enerjisi kesik olacak.

BAZI KÖYLERDE BİR SAATLİK ELEKTİRK KESİNTİSİ YAŞANACAK

Öte yandan yarın 09.00 ile 10.00 saatleri arasında da Nergisli, Vadili, Paşaköy Ağıllar, Geçitkale Havaalanı, Akdoğan, Aket Tesisleri ve Yiğitler yolu üzerinde bulunan yerleşim yerlerinin elektrik enerjisi kesik olacak.

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BAŞPINAR BÖLGESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Orta gerilim elektrik şebekesinde proje çalışmalarını sürdüren Elektrik Kurumu, yarın Başpınar/Değirmenlik bölgesinde planlı elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

Lefkoşa Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, kesinti 10.00’dan itibaren yaklaşık 3 saat sürecek.