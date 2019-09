Yarın Akşam “A Night İn Kyrenia With Todds And Friends” İsimli Gecede Kıbrıslı Sanatçılar Sahne Alacak

Girne Belediyesi Kültür Sanat Günleri kapsamında yarın akşam düzenlenecek “A Night in Kyrenia with Todds and Friends” isimli gecede Kıbrıslı sanatçılar bir araya gelecek.