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Yarın basın mensupları için Kapalı Maraş ziyareti düzenleniyor

28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:03
Yarın basın mensupları için Kapalı Maraş ziyareti düzenleniyor

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk basını ile Dış Basın Birliği’ne kayıtlı basın mensuplarına dönük olarak Kapalı Maraş bilgilendirme ziyareti düzenliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Hükümetin, Kapalı Maraş konusunda almış olduğu karar çerçevesinde başlatılan envanter çalışmasına paralel olarak basın mensuplarının bu bölgeyi ziyareti yarın (Perşembe) gerçekleşiyor.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi kanalıyla organize edilen ziyarette basın mensuplarına bölgeyle ilgili olarak bilgi verilecek.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay TAK’a konuyla ilgili olarak “Envanter çalışmalarımız ilerliyor. Biz kapalı Maraş konusunda somut adım atmakta kararlıyız. 1974 yılından bu yana ilk kez böyle bir organizasyon yapılacak. Böylece kamuoyu da bu bölgeyle ilgili olarak daha sağlıklı bilgi sahibi olabilecek. Basınımıza daha önce bu yönde bir sözümüz vardı, şimdi o sözün gereğini yerine getiriyoruz” açıklamasında bulundu.

(BRT/TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Kapalı Maraş
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