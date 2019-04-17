Yarın bazı bölgelerde 6 saat elektrik kesintisi var

Gazimağusa’da yarın bazı bölgelere 6 saat elektrik enerjisi verilemeyecek.
KIB-TEK açıklamasında; Mağusa I Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım – onarım çalışması nedeniyle 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik enerjisi kesik olacak bölgeler şöyle belirtildi:
“Derinya, Derinya Sınır Kapısı, Kapalı Maraş, Ordu Evi, Deniz Evi, Palm Beach, Harika Mahallesi, Maksim Bölgesi, Karakeşliler Mahallesi’nin güney kısmı, Gece Kulübü bölgesi, 2. Bölük ve Beşevler’in güney kısmındaki Seralar (4 Mil), Kelmen, Gazioğlu Mandıralar ve Sınır Bölgesi.”