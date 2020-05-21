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Yarın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi var!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın, Airkam Ltd, Hurdacılar Bölgesi, Yeni Arıtma, Eski Arıtma, Haspolat Sanayi, Haspolat Meslek Lisesi civarı, Haspolat Sanayi Bölgesi’nin bir bölümü, Ercan Devlet Üretme Çiftliği Bölgesi,  Sivil Havacılık Dairesi Radar Binası, Ercan Havaalanı Şantiye Bölgesi ve Kırklar’ın bir bölümünün elektrik enerjisi kesik olacak.

21 Mayıs 2020 Perşembe 18:54
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Yarın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi var!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın, Airkam Ltd, Hurdacılar Bölgesi, Yeni Arıtma, Eski Arıtma, Haspolat Sanayi, Haspolat Meslek Lisesi civarı, Haspolat Sanayi Bölgesi’nin bir bölümü, Ercan Devlet Üretme Çiftliği Bölgesi,  Sivil Havacılık Dairesi Radar Binası, Ercan Havaalanı Şantiye Bölgesi ve Kırklar’ın bir bölümünün elektrik enerjisi kesik olacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, kesinti 10:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında olacak.

BALIKESİR BÖLGESİNDE DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Öte yandan, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Balıkesir’de 1001 Airport Mall Bölgesi ve bölgedeki su motorlarında elektrik enerjisi kesik olacak.

Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
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