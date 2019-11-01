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Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak!

01 Kasım 2019 Cuma 15:48
Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak!

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamaya gore Yonca Kavşağı-İskele arası anayolunun, Yonca Kavşağı ile Yeniceköy-Çukurova Kavşağı arasında yapılacak bakım, onarım çalışmaları nedeniyle, yarından (02/11/2019) itibaren ikinci bir duyuruya kadar sabah saat 08:30’dan 18:00’a kadar trafiğe kapatılacaktır.

Belirtilen yol güzergâhının kapalı olduğu süre içerisinde Ulaşım, Lefkoşa-Mağusa bölünmüş yolundan sağlanacaktır.

Daire’den yapılan açıklamada sürücülerin belirtilen yolda can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarı yapıldı.

(BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
TrafikHaber
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