Künye
Kıbrıs 35
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Telefon görüşmeleriyle ilgili soruşturma yapılacak
Telefon görüşmeleriyle ilgili soruşturma yapılacak
Sarhoş adam çocukları dövdü
Sarhoş adam çocukları dövdü
Park halindeki araçtan cüzdan çaldılar
Park halindeki araçtan cüzdan çaldılar
Kablo hırsızı teminatla serbest kaldı
Kablo hırsızı teminatla serbest kaldı

Yarın “Caretta Caretta Şenliği” Düzenlenecek

Kuzey Kıbrıs Çevre Kültür Mirasını Koruma Vakfı ile Lefkoşa Merkez Lions Kulübü iş birliğinde, yarın “Caretta Caretta Şenliği” düzenlenecek.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:26
34 Okunma
Yarın “Caretta Caretta Şenliği” Düzenlenecek

Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Ezcan Özsoy tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl ikincisi düzenlenecek etkinlik Lapta Güzelyalı Sahilinde yer alacak ve saat 17.30’da başlayacak.

Çocuklara bir şölen havasında çevre bilincini aşılama ve ülkenin doğal güzelliklerini sahiplenme duygusunu yaşatmanın amaçlandığı etkinlik Lapta Belediyesi ev sahipliği ve Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti "Karşıyaka Turtle Watch Ekibi"nin gözetiminde Vakıf ve Kulüp üyeleri ile  SOS çocuk köyü eğitmen ve çocukların katılımıyla  gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılacağı belirtilen şölende uzmanlarca verilecek "Caretta Caretta Kaplumbağaları Brifingi"nin ardından, açılım için süresi tamamlanan yumurtlama çukurları açılarak yavru "Caretta Caretta Kaplumbağaları"nın denize ulaşımına tanıklık edilecek.

Etkinlikte emeği geçenler organizatör ve sponsorlara teşekkür sertifikası da verilecek.

Son Güncelleme: 18.08.2021 16:48
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Çevre Kültür Mirasını Koruma VakfıLefkoşa Merkez Lions KulübüCaretta Caretta Şenliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne Belediyesi Asya Bebek için stant kurdu
Girne Belediyesi Asya Bebek için stant kurdu
"Türkiye’deki Vakıflarla birlikte önemli iş birliklerine imza atacağımıza inanıyorum”
"Türkiye’deki Vakıflarla birlikte önemli iş birliklerine imza atacağımıza inanıyorum”
Tatar: Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türkü'nün Çanakkale Destanıdır
Tatar: Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türkü'nün Çanakkale Destanıdır
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim