Yarın Cuma Namazından Önce Şehitler İçin Yasin-İ Şerif Okunacak

Mücadele ve Şehitler Haftası münasebetiyle, Cuma namazından önce Merkezi camilerde şehitlerin ruhları için Yasin-i Şerif ve Mevlit, tüm camilerde de dua okunacak.



Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa’da Selimiye Camii, Arabahmet Camii, Hz. Ebubekir Camii ve Göçmenköy Camii; Gazimağusa’da Lala Mustafa Paşa Camii, Osman Fazıl Polat Paşa Camii; İskele’deİskele Merkez Camii; Dipkarpaz Camii, Girne’de Nurettin Ersin Paşa Camii, Ağa Cafer Paşa Camii; Güzelyurt’daFatih Camii, Lefke’deOrta Camii’de yarın Mevlid-i Şerif icra edilecek.