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Yarın, Cuma ve Cumartesi Günleri Öğleden Sonra Sağanak Bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren üç gün boyunca yer yer sağanak beklendiğini açıkladı. Hava sıcaklığı da 29-32 derece dolaylarına düşecek. 

09 Haziran 2021 Çarşamba 14:26
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Yarın, Cuma ve Cumartesi Günleri Öğleden Sonra Sağanak Bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık tahmini raporuna göre, bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. 

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgede hava yarın parçalı bulutlu öğleden sonra yer yer sağanak yağmurlu, Cuma ve Cumartesi günleri az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; Pazar günü az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü açık ve az bulutlu geçecek.

Açıklamada, en yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimlerde 29- 32 derece sahillerde ise 25-28 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek. 

Son Güncelleme: 09.06.2021 14:46
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