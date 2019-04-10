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Yarın elektrik kesintisi olacak

10 Nisan 2019 Çarşamba 18:46
Yarın elektrik kesintisi olacak
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İskele bölgesinde bazı köylere yarın 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiden şu bölgeler etkilenecek:

Kurtuluş, Boğaz, Boğaz Tepe, Petroler, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ Arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, CyprusGarden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümü, Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya, Safaköy.

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