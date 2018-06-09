Yarın gece Kadir Gecesi...



Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı. Atalay mesajında şöyle dedi:



“10 Haziran 2018 Pazar gününü Pazartesi'ye bağlayan gece (yarın) Kur'an'da ‘bin aydan daha hayırlı’ olduğu bildirilen Kadir Gecesi’ni idrak edeceğiz.



Kadir Gecesi; insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran, Müslümanlar için bir hayat rehberi olan Kur'an-ı Kerimin indiği gecenin adıdır. Adalet, huzur ve güvenin bütün evrene yayıldığı bu gece, yapılan duaların kabul edildiği, tövbelerin karşılık bulduğu, rahmet, bereket ve mağfiret iklimi içerisinde yer alan çok kıymetli bir gecedir.



Bu geceyi Yüce Rabbimiz Kur’an’ı Kerimde; “"Muhakkak ki biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana haber veren oldu mu? Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.” şeklinde tanımlamaktadır. Başka bir ayeti kerimede ise; “Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik. Allah’a iman edip O’na sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları kendinden bir rahmet ve lütuf içine daldıracak ve onları kendine doğru giden dosdoğru bir yola götürecektir." buyrularak, insanları dosdoğru yola, kurtuluşa ulaştıracak ilkelerin Kur'an-ı Kerimde olduğuna dikkat çekilmektedir.



Peygamber Efendimiz, “faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah’tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı” müjdesini vermekte ve bu gecede “Allah’ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle” diyerek dua etmemizi öğütlemektedir. Sevgili Peygamberimizin öğrettiği bu duayı, bizler de Kadir Gecesinin feyiz ve bereketinden faydalanmak maksadıyla bol bol tekrar edelim. İnananlar olarak bu geceyi Kur’an-ı Kerim okuyarak, okuduğumuz ayetlerin anlamları üzerinde tefekkür ederek, onu hayatımıza rehber etme ahdimizi ve azmimizi yenileyerek, namaz kılarak, Peygamberimize sık sık salât ve selâm getirerek, tövbe ve dua ederek geçirmeliyiz.



Dünyanın çeşitli yerlerinde eza ve cefa gören, evini, yurdunu terk etmeye mecbur kalan milyonlarca insanın varlığını da unutmamalıyız. Dini, dili, ırkı, ülkesi ne olursa olsun bütün insanlık olarak unutmamalıyız ki; cesetleri dağlarda, çöllerde, denizlerde kaybolan, sahillere vuran, savaş ve zulüm nedeniyle mülteci durumuna düşen mağdurların her birisinin sorumluluğu, bu vicdanları sızlatan durum olumlu yönde değişmediği sürece, tek tek hepimize aittir.



Bizim için son derece kıymetli olan Ramazan Ayı’nın içerisindeyiz. Kadir Gecesi gibi mübarek bir gecedeyiz. Önümüzde Ramazan Bayramı var. İnananlar olarak, mülteciler ve zor durumda olan diğer insanlar konusunda daha duyarlı olmalı, Ramazan Ayı’nın ve Bayramın maneviyatına uygun bir şekilde onlara sahip çıkmalıyız.



Bu duygularla bütün İslam Aleminin ve halkımızın Kadir Gecesini kutlar, bu gecede yapılan dua ve yakarışların, mazlumların çığlıklarının dinmesine, İnsanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim.



Ülke genelinde tüm camilerimizde Kadir Gecesi programları yapılacaktır. Hz. Ebubekir Camii’nde 21:00’de başlayacak Kadir Gecesi programı BRT’den canlı verilecektir.”

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YARIN GECE KADİR GECESİ... ÇAKIR MESAJ YAYIMLADI

Din Görevlileri Sendikası (Din Gör-Sen) Başkanı Süleyman Çakır, Kadir Gecesi’nde zulmün pençesinde acı çeken insanların da dualara dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Din Gör-Sen Başkanı Çakır, yarın gece idrak edilecek olan Kadir Gecesi vesilesiyle yayımladığı mesajda, “Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim okuyarak, bol bol kaza namazı kılarak, Peygamberimizin öğrettiği şekilde ‘Allah’ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet’ diye dua ederek geçirilmelidir” dedi.

Dünyada sevgi ve kardeşliğin hüküm sürmesi için dua edilmesi çağrısında bulunan Çakır, “Dünyanın dört bir yanında zulmün pençesinde kıvranan, acı çeken, yerini yurdunu terk eden insanları dualarımıza dahil edelim” dedi ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi’ni kutladı.

Kadir Gecesi’nde ibadet ve duaların kabul gördüğü bir an olduğunu kaydeden Çakır, “Bu gecede indirilen Kur'an-ı Kerim'in amacı, insanlık alemine bir düzen ve disiplin getirerek, belirlediği esaslarla insanı bireysel ve toplumsal huzura kavuşturmaktır” dedi.

Çakır, Kadir Gecesi’nde Kur’an okumanın yanında “Faydalı insan olmak için nasıl bir hayat yaşamalı, nasıl hareket etmeliyiz? İnsanlığa, ne yaparsak daha iyi hizmet etmiş oluruz?” gibi konularda tefekkür yapılması gerektiğini ifade etti.

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KKTC Din Görevlileri Birliği Başkanı Gökhan İnik, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

İnik mesajında şunları kaydetti:

“İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayının son günlerini ihya ediyoruz.10 Haziran Pazar gününü Pazartesiye bağlayan gece mübarek Kadir Gecesidir.

Hiç kuşkusuz Ramazan-ı Şerif insanları her türlü hata ve isyanlardan uzaklaştırarak iyiliklere alışkanlık kazandırmak için emrolunmuş bir eğitim ayıdır. Bu mübarek ayın son günlerinin içinde, Rabbimizin; “Bin aydan daha hayırlı ” buyurduğu, Yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’de adı da Kadir Süresi olan müstakil bir sûre ile bu mübarek geceyi övmektedir.

Kadir gecesi “doğruyu yanlıştan ayırt eden” yüce kitabımız Kuran-ı kerimin indirildiği gecedir. Yüce Rabbimiz bu gerçeği Bakara suresinin 2/185.ayetinde şöyle ifade ediyor. “Ramazan ayı, içinde insanlara doğru yolu gösteren, doğru ile yanlışı birbirinden ayırıp açıklayan, bir rehber olmak üzere Kur’an’ın indirildiği aydır. buyurulmaktadır.

Kur’an’ın ifadesi ile Kadir Gecesi bir Kur’an gecesidir, bir selam ve selâmet gecesidir, bin aya bedel mutluluklar gecesidir. Bu gece emniyet ve esenlik her yeri donatır, rahmet kapıları açılır, dualar ve tövbeler kabul edilir. Bu bakımdan Kadir Gecesi Yüce Allah’ın kullarına bir armağanıdır. Kaçırılmayacak bir fırsattır.

İçinde yaşadığımız zaman dilimin ’de; Dünyada barışı, mutluluğu, huzuru, haksızlıkları, Dünya nimetlerinden adalet ölçüsünde yararlanma gibi erdemlerin görmezlikten gelinmesi, sadece problemleri ve sıkıntıları beraberinde getirdiğini ve bunun dışında başvurulan her arayışın yine insanoğlunu yeni çıkmazlara ve dönüşü olmayan pişmanlıklarla karşı karşıya bıraktığını görmekteyiz.

Dolayısı ile insanoğlunun tüm maddi ve manevi problemlerinden arınması, adalet, huzur ve barışı yakalaması, ancak ve ancak Allah’ın yol göstericiliğiyle yani ilahi vahyin rehberliğinde gerçekleşeceği gerçeğini bir kez daha müşahede etmekteyiz.

Sevgili Peygamberimiz Kadir Gecesinde yaptığı ve tavsiye ettiği “Allah’ım, sen affedicisin, affı seversin, beni de affeyle!” duası ile Kıbrıs Türk halkının, Müslüman Türk âleminin ve İslam Dünyasının Kadir Gecesini kutlar, dua ve dileklerin kabulünü temenni eder, barış, hoşgörü, huzur ve mutluluklara vesile olmasını niyaz ederim.”