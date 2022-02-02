Yarın Gece Regaib Kandili İdrak Edilecek…

İnik mesajında mübarek gün ve gecelerin hayat muhasebesi yapmak adına çok kıymetli olduğunu söyledi.

İnik mesajında şunları kaydetti:

“İslam Âlemi olarak halkımız arasında ‘Üç Aylar’ diye bilinen rahmet, bereket ve mağfiret ikliminin başlangıcına ulaşmış bulunmaktayız. Üç ayların birincisi olan Recep ayının ilk cuma gecesi Regaip Kandilidir. 3 Şubat 2022 Perşembe gününü cumaya bağlayan gece Regaip Kandilini idrak edeceğiz.

Regaip; kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Bu vesile ile Regaip Kandili, geleceğe yönelik arzu ve isteklerimizi gözden geçirme imkânı veren, her türlü rağbetimizi Rabbimize yöneltmemiz gerektiğini hatırlatan mübarek bir gecedir.

Mübarek üç aylar ve içeresinde barındırdığı kandil geceleri; maneviyatımızın aydınlanmasına vesile olan, dostluk, komşuluk ve akrabalık ve insanların kalplerini yakınlaştıran özel aylardır.

Peygamber efendimiz (s.a.s) üç aylara kavuştuğu zaman, ‘Allahım! Recep ve şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır’ diye dua ederdi.

Mübarek gün ve geceler yaşadığımız hayatın muhasebesini yapmak geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için çok kıymetli fırsatlardır.

Üç Ayların ve Regaip Kandilinin aramızdaki çekişmeleri, ayrılıkları ve anlaşmazlıkları, şahsi menfaat hesaplarını ve basit düşünce farklılıklarını bertaraf etmesine; her zaman muhtaç olduğumuz ve yüce dinimizin bizden istediği; barış, hoşgörü, kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yeniden yeşermesine vesile olsun.

Bu duygu ve düşünceler ile 3 Şubat Perşembe’yi cuma gününe bağlayan gece idrak edeceğimiz Regaib Kandilinin ve mübarek Üç Ayların; şahsınıza, ailenize, Kıbrıs Türküne ve bütün İslam âlemine hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden temenni ederim”