Yarın hariç, hafta boyunca yağmur beklenmiyor

Aralık ayının gelmesi ile düşen hava sıcaklıkları evlerde sobaları yaktırdı. Özellikle gece saatlerinde hava sıcaklıklarında meydana gelen düşüş, halkın evlerine kapanmasını sağladı.

Geçtiğimiz hafta KKTC genelinde sağanak yağış etkili olurken, Meteoroloji Dairesi bu hafta Salı günü hariç yağışlı havanın etkili olmamasının beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi önümüzdeki günlerde iç kesimlerde ve sahillerde hava sıcaklıklarının 19- 22 derece dolaylarında olacağını açıkladı. Ülkenin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini belirten Meteoroloji Dairesi, rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerinden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esmesinin beklendiğini açıkladı.

EN YÜKSEK HAVA SICAKLIĞI 22 DERECE

Meteoroloji Dairesi tahminlerine göre Başkent Lefkoşa’nın bugün en düşük hava sıcaklığının 7, yarın 18 derece dolaylarında olması beklenirken, öğle saatlerinde ise hava sıcaklığının bugün ve yarın 22 derece olması bekleniyor. Başkent’te havanın Pazartesi günü parçalı bulutlu, Salı günü ise sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Dairesi tüm ilçelerde Salı günü için sağanak yağış uyarısında bulunurken, hafta genelinde ise bölgelerde havanın yer yer kapalı ve bulutlu yer yer parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Girne’de de bugün en düşük hava sıcaklığının 13, yarın 14 derece dolaylarında en yüksek hava sıcaklığının ise bugün ve yarın 22 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre Güzelyurt’ta en düşük hava sıcaklığı bugün 8, yarın 9 dereceyi gösterirken, en yüksek hava sıcaklığı ise bugün ve yarın 22 derece olarak tahmin ediliyor.

Gazimağusa ve İskele’de bugün en düşük hava sıcaklığı 10 derece, yarın 11 derece, en yüksek hava sıcaklığının ise bugün ve yarın 22 santigrat derece olacağı belirtildi.

Lefke’de ise en düşük hava sıcaklığının bugün 13, yarın 14 derece dolaylarında olması bekleniyor. En yüksek hava sıcaklığı ise diğer bölgelere göre 1 derece daha düşük olarak 21 santigrat derece olması bekleniyor.