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Yarın Sağanak Bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 28 Ekim – 3 Kasım tarihli hava tahmin raporuna göre yarın sağanak bekleniyor.

27 Ekim 2021 Çarşamba 14:39
586 Okunma
Yarın Sağanak Bekleniyor
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Rapora göre, bölge, alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın parçalı bulutlu, zamanla yer yer sağanak, veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; cuma parçalı ve az bulutlu; cumartesi parçalı çok bulutlu yer yer hafif yağmurlu; diğer günler ise genelde parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 25 - 28 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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