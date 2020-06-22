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Yarın sağanak bekleniyor

Havanın yarın parçalı bulutlu yer yer kısa süreli hafif sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

22 Haziran 2020 Pazartesi 14:11
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Yarın sağanak bekleniyor

Havanın yarın parçalı bulutlu yer yer kısa süreli hafif sağanak yağmurlu olması bekleniyor. 
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre 23 - 29 Haziran tarihleri arasında hava yarın hariç açık ve az bulutlu olacak. 
En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk iki günü iç kesimlerde ve sahillerde 29 – 32, diğer günlerde ise  iç kesimlerde 35 – 38 sahillerde ise 31 – 34 derece dolaylarında seyredecek. 
Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor. 

Anahtar Kelimeler:
Hava DurumuYağmur
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... 2020-06-22 15:30:44

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