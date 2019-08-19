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Yarın sağanak yağmur bekleniyor

KKTC’de yarın yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:39
Yarın sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 20 – 26 Ağustos dönemini kapsayan raporuna göre, KKTC  genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Rapora göre, hava çarşamba günü  açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı az bulutlu; Perşembe’den Pazartesine kadar  da açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 35 – 38; sahillerde ise 31 – 34  dolaylarında seyredecek.
Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, yağışlı günde zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

(BRT/TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Sağanak Yağmur
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