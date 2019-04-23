Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Huawei 28,5 saniyede bir telefon üretiyor
28,5 saniyede bir telefon üretiyorlar
WhatsApp kullanıcıları dikkat!
WhatsApp kullanıcıları dikkat!
Instagram şifrenizi değiştirin! Tehlike kapıda
Instagram şifrenizi değiştirin!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni heyecanı başladı!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni...
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Instagram Hikayeler'inde büyük hata

Yarın Sipahi Köyü’nde Çocuk Şenliği Var…

23 Nisan 2019 Salı 13:39
Yarın Sipahi Köyü’nde Çocuk Şenliği Var…
banner44

Sipahi Köyü’nde yarın düzenlenecek 1’inci Çocuk Şenliği’nde Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın “Cadının Şarkısı” adlı çocuk oyunu da çocuklarla buluşacak.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre “Kıbrıs'ta tiyatroya uzak çocuk kalmasın” temasıyla Devlet Tiyatroları tarafından kamyondan tiyatro sahnesine dönüştürülen gezici sahne ile yıl boyunca çeşitli bölgelerde sahnelenecek çocuk tiyatrosu, turnenin başlangıcını Sipahi Köyü’nde gerçekleştirecek.

banner41
Dayanışma ile kurulan Kuzey Kıbrıs'ın ilk e-kütüphane binasının da açılışının gerçekleşeceği Sipahi 1’inci Çocuk Şenliği, yarın saat 14:30’da başlayacak, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın “Cadının Şarkısı” adlı çocuk oyunu ise 15:30’da.
Açılışa ve etkinliğe Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de katılacak.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Sipahi KöyüHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’ye Senegalli olarak geldi, Fransız olarak çıkmak istedi
KKTC’ye Senegalli olarak geldi, Fransız olarak çıkmak istedi
Cumhurbaşkanlığı’nda “Özel Eğitim Öğrencisi Özel Çocuklar Şenliği” düzenlendi
Cumhurbaşkanlığı’nda “Özel Eğitim Öğrencisi Özel Çocuklar Şenliği” düzenlendi
Bakan Özyiğit Alayköy İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı
Bakan Özyiğit Alayköy İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim