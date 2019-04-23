Yarın Sipahi Köyü’nde Çocuk Şenliği Var…

Sipahi Köyü’nde yarın düzenlenecek 1’inci Çocuk Şenliği’nde Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın “Cadının Şarkısı” adlı çocuk oyunu da çocuklarla buluşacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre “Kıbrıs'ta tiyatroya uzak çocuk kalmasın” temasıyla Devlet Tiyatroları tarafından kamyondan tiyatro sahnesine dönüştürülen gezici sahne ile yıl boyunca çeşitli bölgelerde sahnelenecek çocuk tiyatrosu, turnenin başlangıcını Sipahi Köyü’nde gerçekleştirecek.



Dayanışma ile kurulan Kuzey Kıbrıs'ın ilk e-kütüphane binasının da açılışının gerçekleşeceği Sipahi 1’inci Çocuk Şenliği, yarın saat 14:30’da başlayacak, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın “Cadının Şarkısı” adlı çocuk oyunu ise 15:30’da.Açılışa ve etkinliğe Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de katılacak.