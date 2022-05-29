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Yarın UKÜ'de "Şiirden Kadınlar" resim sergisi açılıyor

Ressam Ferhunde K. Öner’in, Kıbrıslı kadın şairler ile Kıbrıslı şairlerin kadın temalı şiirlerinden esinlenerek yaptığı eserlerin sergileneceği “Şiirden Kadınlar” isimli resim sergisi yarın (30 Mayıs 2022 Pazartesi) UKÜ’de açılıyor…

29 Mayıs 2022 Pazar 15:50
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Yarın UKÜ'de "Şiirden Kadınlar" resim sergisi açılıyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi (UKAMER) paydaşlığında düzenlediği Ressam Ferhunde K. Öner’in “Şiirden Kadınlar” isimli resim sergisi yarın (30 Mayıs 2022 Pazartesi) UKÜ’de açılıyor. Ressamın Kıbrıslı kadın şairler ile Kıbrıslı şairlerin kadın temalı şiirlerinden esinlenerek yaptığı eserlerinden oluşan sergi, yarın (30 Mayıs 2022 Pazartesi günü) saat 18.00’de, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi’nde açılıyor.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Şiirden Kadınlar isimli sergide, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferhunde K. Öner’in, Kıbrıslı kadın şairler ile Kıbrıslı şairlerin kadın temalı şiirlerinden esinlenerek yaptığı 25 eseri sergilenecek.

Ressamın, 12 Kıbrıslı Türk kadın şairden esinlenerek yaptığı portre çalışmaları ile 13 Kıbrıslı Türk şairin kadın temalı şiirine ithafen yaptığı resimlerden oluşacak sergisinde, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu’nun da şair kimliği ile portresi ve Ressam Ferhunde K. Öner’in Zaimağaoğlu’nun kadın temalı şiirinden esinlenerek yaptığı resim de yer alacak.

Kültür Dairesi’nin Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile UKAMER paydaşlığında, yazın sanatı ile resim sanatını kadın teması merkezinde buluşturmak amacıyla düzenlediği sergide, portreleri yer alacak şairler; Aliye Ummanel, Emel Kaya, Fatma Akilhoca, Fatoş Avcısoyu Ruso, Feriha Altıok, Filiz Naldöven,  Nafia Akdeniz, Neriman Cahit, Pembe Marmara, Şirin Zaferyıldızı ve Urkiye Mine Balman olacak. Ressam Ferhunde K. Öner’in  kadın temalı şiirlerden esinlenerek yaptığı resimlerin şiirleri ve şairleri ise şöyle sıralandı: “Kadınım” Neriman Cahit, “Kayıp” Fikret Demirağ, “Rüyayı Ne Sanmak” Emel Kaya, “Kadın Lefkoşa’m” Şirin Zaferyıldızı, “Şiirsiz Kadınlar” Tamer Öncül, “Charon”  Nafia Akdeniz, “Ulubat’ın Serabı” Senem Gökel, “Aşk İrisi Gözlerinin Posteri” Fikret Demirağ, “Son Melek” Zeki Ali, “İçin Dışın Şiirbuğusu” Fikret Demirağ, “Ay Yüzlü Kadın” Tamer Öncül, “Şiirella” Neşe Yaşın, “Kutsal Zaman Figürüyüm Ben” Emel Kaya.

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UKÜFerhunde K. ÖnerŞiirden Kadınlar
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