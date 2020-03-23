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“Yarın ülkede turist kalmayacak”

Turizm Bakanı Üstel: Sadece gözlem altında olan turistler değil, yarın ülkede hiç turist kalmayacak” diyerek, yarın ülkedeki tüm turistlerin ülkelerine geri gönderileceğini vurguladı.

23 Mart 2020 Pazartesi 18:44
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“Yarın ülkede turist kalmayacak”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Koronavirüs tespit edilip, karantinaya alınan ve karantina süresi yarın dolacak olan Alman turistler ile ilgili konuşarak, sadece Alman turistlerin değil, yarın ülkede hiç turistin kalmayacağını belirtti.

Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan, İrfan Batu’nun sunduğu Ana Haber’e bağlanan Üstel, kalan turistleri, yarın sabah saat 07.00’de charter seferler ile ülkelerine göndereceklerinin altını çizerek, “Sadece gözlem merkezinde olanlar değil, diğer turistlerimiz de geri gidiyorlar” dedi.

“TURİSTLER İLE EN İYİ ŞEKİLDE İLGİLENDİK”

Bakan Üstel, turistler ile en iyi şekilde ilgilenildiğini ve yarın da bütün turistleri göndereceklerini, yani yarın akşama kadar ülkede hiç turist kalmayacağını belirtti.

BORÇLARIN ERTELENMESİ…

Bankalardaki borçların 3 ay ertelenmesi yönünde görüş belirten Üstel, “Her şeyin başında sağlık geliyor, gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. Ekonomide bir durgunluk oldu, bir sürü borçlu insanımız var ve bu borçların ötelenmesi lazım. 3,4 veya 5 ay olur bunun kararını hükümet, Bakanlar Kurulu’nda verecektir” dedi.

Kıbrıs Postası

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