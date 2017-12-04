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Yarın ve Çarşamba günü fırtına bekleniyor!

Önümüzdeki iki gün sağanak yağmur ve fırtına bekleniyor. Yarından sonra hava sıcaklığı 6-7 derece düşecek.

04 Aralık 2017 Pazartesi 16:11
Yarın ve Çarşamba günü fırtına bekleniyor!
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Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 5–11 Aralık tarihleri arasında bölge genellikle Alçak Basınç Sistemi ile periyodun ilk günü serin ve nemli, diğer günlerde ise soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer sağanak yağmurlu, sabah saatleri yer yer sisli, Çarşamba günü parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu diğer günlerde ise bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günü İç kesimler ve sahillerde 20–23 derece, diğer günlerde ise 13–16 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta yarın ve Çarşamba günü ise kuvvetli zaman zaman Fırtına şeklinde esecek.

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