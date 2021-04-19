Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 ay cezaevinde bekleyecek
2 ay cezaevinde bekleyecek
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
50 gün hapis cezası
50 gün hapis cezası

Yarın ve Çarşamba Günü Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 20 – 26 Nisan arasını kapsayan hava tahmin raporuna göre, yarın ve Çarşamba günü kuvvetli rüzgar bekleniyor. Bugün iç kesimlerde 33-34 derecelere çıkan sıcaklıklar, 5-6 derece düşecek.

19 Nisan 2021 Pazartesi 14:58
178 Okunma
Yarın ve Çarşamba Günü Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor

Yarından başlayarak 3 gün boyunca, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 26 - 29 derece, daha sonra ise 30 - 33 derece dolaylarında seyredecek.   

Rüzgâr genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, yarın ve Çarşamba günü ise kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı esecek.

Bölge genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Havanın yarın çok bulutlu zamanla parçalı ve az bulutlu; haftanın diğer günleri ise genelde az bulutlu olması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Hava DurumuRüzgar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muhalefet öfkeli!
Muhalefet öfkeli!
"Mayıs ayında yeni turizm modellerinin yapılması için çalışmalar sürüyor"
"Mayıs ayında yeni turizm modellerinin yapılması için çalışmalar sürüyor"
Meclis 29 Nisan'a kadar kapalı
Meclis 29 Nisan'a kadar kapalı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim