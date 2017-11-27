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Yarın ve Çarşamba günü yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 28 Kasım-4 Aralık tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, perşembeden sonra ise hava genellikle parçalı bulutlu olacak.

27 Kasım 2017 Pazartesi 16:29
Yarın ve Çarşamba günü yağmur bekleniyor
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Alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede yarın ve çarşamba günü yer yer sağanak bekleniyor. 

Meteoroloji Dairesi’nin 28 Kasım-4 Aralık tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, perşembeden sonra ise hava genellikle parçalı bulutlu olacak. 

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 19-22 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk yarısı güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli,  ikinci yarısında ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek. 

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