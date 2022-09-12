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Yarın ve çarşamba sağanak yağmur bekleniyor

12 Eylül 2022 Pazartesi 13:12
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Yarın ve çarşamba sağanak yağmur bekleniyor


Meteoroloji Dairesi yarın ve 14 Eylül Çarşamba öğle saatlerinde yer yer yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesinin 19 Eylül’e kadar olan tahminlerine göre, yarın öğle saatleri doğu kesimlerde yer yer sağanak, 14 eylül Çarşamba da öğle saatlerinde yer yer sağanak yağmurlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 33- 36, sahillerde ise 29-32 derece dolaylarında seyredecek.

Genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yarın ise yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Son Güncelleme: 12.09.2022 14:09
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