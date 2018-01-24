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Yarın ve cuma günü sağanak yağmur bekleniyor

Yarın ve Cuma günü sağanak yağmur, sıcaklıkların da bugüne göre yaklaşık 4 derece düşük olması; Cumartesi ve Pazar günü ise sabah saatlerinde don olayı bekleniyor.

24 Ocak 2018 Çarşamba 16:09
Yarın ve cuma günü sağanak yağmur bekleniyor
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Hava tahminlerine göre, yarın ve Cuma günü sağanak yağmur, sıcaklıkların da bugüne göre yaklaşık 4 derece düşük olması; Cumartesi ve Pazar günü ise sabah saatlerinde don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 25–31 Ocak tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesi etkili olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde genellikle 14 – 17 derece, yarın ve Cuma günü 10 - 13 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk iki günü kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtınamsı, diğer günlerde ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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