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Yarın ve Cuma günü yağmur bekleniyor

01 Mayıs 2019 Çarşamba 17:57
Yarın ve Cuma günü yağmur bekleniyor
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Meteoroloji Dairesi, yarın ve Cuma günü yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 2-8 Mayıs dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölgenin, genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli, yarın ve Cuma günleri ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava, yarın çok bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu zamanla parçalı ve az bulutlu, Cuma günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer günler ise az bulutlu zaman zaman parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 27- 30, sahillerde ise 23-26 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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Sibel 2019-05-01 19:04:33

Mağusadaki sineklerden dolayı bizse perişan olduk

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