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Yarın ve cuma günü yağmur var!

 Meteoroloji Dairesi, yarın ve cuma günü yağmur beklendiğini duyurdu.

25 Eylül 2019 Çarşamba 15:32
Yarın ve cuma günü yağmur var!

 Meteoroloji Dairesi, yarın ve cuma günü yağmur beklendiğini duyurdu.
Daireden yapılan açıklamada, bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak, yarın ve cuma günleri ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiği bildirildi. 
Hava yarın parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu, cuma günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu doğu kesimler hafif sağanak yağmurlu olacak, diğer günler ise hava açık ve az bulutlu geçecek. 
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 31 - 34 ve sahillerde 27 – 30 derece dolaylarında seyredecek.  Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek. 

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YağmurVARHABERGündemKıbrıs
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