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Yarın ve haftaya sağanak bekleniyor...

Meteoroloji Dairesi'nin 27 Ekim- 2 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre yarın ve haftaya sağanak bekleniyor.

26 Ekim 2022 Çarşamba 15:46
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Yarın ve haftaya sağanak bekleniyor...



Rapora göre bu dönemde bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu, doğu kesimler yer yer sağanak yağmurlu; Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ise genel olarak parçalı bulutlu geçecek.

Haftaya pazartesi hava parçalı bulutlu zamanla sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Salı az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; Çarşamba ise az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu olacak.

Bu dönemde en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 26 - 29 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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