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Yarın ve Perşembe günü gök gürültülü sağanak bekleniyor

Hava sıcaklığı ise bu sürede, 28-31 derece dolaylarında seyredecek.

14 Eylül 2021 Salı 19:31
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Yarın ve Perşembe günü gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, hava, yarın ve perşembe parçalı bulutlu zamanla sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, cuma parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler ise açık ve az bulutlu olacak.

Bölge 14-20 Eylül tarihleri arasında, periyodun ilk günlerinde alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimlerde 28 – 31 derece, diğer günlerde 32 – 35 derece, sahillerde ise periyot boyunca 28 – 31 derece dolaylarında seyredecek.

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