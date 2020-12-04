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YARIN VE SALI GÜNÜ YAĞMUR VAR

Yağışlı hava sürüyor. Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre yarın ve Salı günü sağanak bekleniyor.

04 Aralık 2020 Cuma 15:18
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YARIN VE SALI GÜNÜ YAĞMUR VAR

Yağışlı hava sürüyor. Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre yarın ve Salı günü sağanak bekleniyor.

5-11 Aralık tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava, yarın parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak, Salı günü ise Parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı diğer günlerde ise parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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