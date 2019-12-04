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Yarın yağmur yağacak

04 Aralık 2019 Çarşamba 18:09
Yarın yağmur yağacak

KKTC’de havanın yarın parçalı bulutlu, öğleye kadar yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 05– 11 Aralık tarihlerini kapsayan rapora göre, ülke belirtilen tarihlerde genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre period sonuna kadar diğer günler ise parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 18 – 21 derece dolaylarında seyredecek; rüzgar ise genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

DB/TAK

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