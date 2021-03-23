Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
"Seni de aileni de öldürürüm buraya gömerim”
Yine kadına şiddet
3 gün daha tutuklu kalacak
3 gün daha tutuklu kalacak
9 ay hapis cezası
9 ay hapis cezası
Karantina otelinde skandal
Karantina otelinde skandal
İhraç Edilmeyi Bekleyen Şahsın Tutukluluğu 7 Gün Uzatıldı
İhraç Edilmeyi Bekleyen Şahsın Tutukluluğu...

YARIN YENİ AÇILIMLAR UYGULAMAYA GİRECEK

 Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde yarın bazı açılımlar daha uygulamaya girecek.

23 Mart 2021 Salı 09:46
260 Okunma
YARIN YENİ AÇILIMLAR UYGULAMAYA GİRECEK

Bet ofislerinde görev yapan çalışanların yarına kadar PCR testlerini tamamlamaları koşuluyla ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin aksi yönde bir karar üretmemesi halinde bet ofisleri yarın açılacak. Ancak mekan içerisinde sadece 1/3 oranında oturulabilecek.

Kapalı spor salonları, yani fitnes salonları da, görev yapan kişilerin yarına kadar PCR testi yaptırmaları halinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından aksi bir karar üretilmedikçe yarın açılacaklar.

12’NCİ SINIFLAR 29 MART PAZARTESİ GÜNÜ SEYRELTİLMİŞ OLARAK EĞİTİME BAŞLAYACAK

29 Mart Pazartesi gününden itibaren 12’nci sınıflar seyreltilmiş olarak eğitime başlayacak. Devlet ve özel okullarda, tüm okul öncesi, ilk ve orta eğitimin ise (12. Sınıflar hariç) (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de dahil) çevrim içi (online) olarak 2 Nisan 2021 tarihine kadar devam etmesi kararı alındı. Okulların antijen testleri ile taramaları gerçekleştirilecek. Bu çalışmalar kapsamında 29 Mart tarihinde okulların 12. Sınıflarının açılabilmesi amacıyla 26 Mart Cuma gününe kadar 12. Sınıf öğretmenlerine ve okul çalışanlarına tarama testi yapılacak. 29 Mart Pazartesi günü okulların 12. Sınıfları açılıp öğrencilere PCR testi taraması yapılacak.

Yeni açılımlar kapsamında yüzme havuzlarında spor kulüplerinin performans yüzücüleri veya lisanslı yüzücülerin antremanlarının da yapılmasına karar verilmişti.

Profesyonel tiyatro ve konser gibi performans sanatçılarının çalışmalarını veya provalarını bireysel olarak yapmaları da uygun görülmüştü.

Son Güncelleme: 23.03.2021 11:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Her Yer Çamura Büründü
Her Yer Çamura Büründü
KKTC turizmi sosyal medyada
KKTC turizmi sosyal medyada
PELİN KARAHAN “BİR ZAMANLAR KIBRIS”TA!
PELİN KARAHAN “BİR ZAMANLAR KIBRIS”TA!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim