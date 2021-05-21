Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze uğrayınca olayı örtmek istedi
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze...
Eşine yumruk attı!
Eşine yumruk attı!

Yarın Yer Yer Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor

21 Mayıs 2021 Cuma 14:30
149 Okunma
Yarın Yer Yer Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin tahmin raporuna göre yarın zaman zaman fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

22-28 Mayıs tarihlerini kapsayan rapora göre, genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede, hava sıcaklığı hafta sonu 27-30 derece, pazartesinden itibaren ise 31-34 dolaylarında seyredecek.

Periyod süresince hava genellikle açık ve az bulutlu olacak.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli; yarın ise kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı esecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amcaoğlu: “KKTC’nin Yüz Yüze Eğitimden Başka Bir Şansı Yok”
Amcaoğlu: “KKTC’nin Yüz Yüze Eğitimden Başka Bir Şansı Yok”
Girne’de 30 yaşındaki genç hayatına son verdi
Girne’de 30 yaşındaki genç hayatına son verdi
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim