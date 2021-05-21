Yarın Yer Yer Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin tahmin raporuna göre yarın zaman zaman fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

22-28 Mayıs tarihlerini kapsayan rapora göre, genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede, hava sıcaklığı hafta sonu 27-30 derece, pazartesinden itibaren ise 31-34 dolaylarında seyredecek.

Periyod süresince hava genellikle açık ve az bulutlu olacak.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli; yarın ise kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı esecek.