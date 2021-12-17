Yarından Salıya Kadar Yağmur Var

Meteoroloji Dairesi’nin tahmin raporuna göre, yarından başlayarak Salı gününe kadar yağmur var.

Yarın akşam için kuvvetli rüzgar ve yağmur ihbarı yapan Meteoroloji Dairesi, bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağı tahminini paylaştı.

Hava yarın parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; Pazar ve pazartesi parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Salı parçalı çok bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise hava parçalı bulutlu olacak.

En yüksek sıcaklık iç kesimlerde ve sahillerde 14-17 derece dolaylarında seyredecek.

Yarın güney ve batıdan kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esecek rüzgar, sonraki günlerde güney ve batıdan orta kuvvette esecek.