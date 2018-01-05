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Yarından sonra yağmur yok

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Havanın yarın öğlene kadar yer yer sağanak yağmurlu, öğleden sonra az bulutlu; Pazar ve Pazartesi günleri ise açık az bulutlu olması bekleniyor.

05 Ocak 2018 Cuma 15:27
Yarından sonra yağmur yok
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Havanın yarın öğlene kadar yer yer sağanak yağmurlu, öğleden sonra az bulutlu; Pazar ve Pazartesi günleri ise açık az bulutlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 6 – 12 Ocak tarihlerini kapsayan raporuna göre, KKTC yarından itibaren genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında  kalacak.

Rapora göre Salı günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, Çarşamba günü parçalı çok bulutlu sabah saatleri sisli, Perşembe günü parçalı ve az bulutlu sabah saatleri sisli ve Cuma günü az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 17 – 20 derece dolaylarında seyredecek. 

Rüzgar ise  periyodun ilk günü Kuzey ve Doğu, diğer günlerde ise Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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