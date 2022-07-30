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Yarış kızışacak... Kayalp'e rakip çıktı!

CTP Gazimağusa ilçesinde başkanlık yarışı yaşanacak. 8 yıldır ilçe başkanlığı yapan Oktay Kayalp ile parti üyesi Yusuf Özbil yarışacak. Oktay'ın karşısına daha önce aday çıkmamıştı.

30 Temmuz 2022 Cumartesi 11:47
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Yarış kızışacak... Kayalp'e rakip çıktı!
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Özbil sosyal medya paylaşımı ile adaylığını duyurdu.

" 3 Ağustos'ta yapılacak olan Mağusamızın ilçe kongresinde, ilçe başkanlığına adaylık başvurumu yaptık. Bir haftalık başvuru süresince beni en mutlu eden şey ise, gerek geçmiş dönemde İlçe Yönetim Kurulu'nda bulunan gerekse yeni dönem İlçe Yönetim Kurulu'nda yer almak için başvuru yapan birçok GENC arkadaşın adaylık başvurusu yapması oldu. Gençlik harekettir berekettir... En büyük temennim, kongrenin, kaybedenin, kazananı tebrik edebileceği bir ortamda son bulmasıdır. Kimin kazandığından ziyade, isimlerin değil, görevlerin ve sayıların konuşulduğu, GENC bir CTP Mağusa ilçe yönetimi için göreve hazır olduğunu ve görev almak isteyen tüm arkadaşlara yoldaşlara selam olsun.

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