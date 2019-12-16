Yarköy - Kurtuluş köyleri arasında devam eden kayıp şahsı arama çalışmaları sırasında saat 09.00 sıralarında, İpsoro mevkiinde arzide erkek bir şahıs ölü olarak bulundu. Söz konusu şahsın dünden beri haber alınamayan Nazım Tekman'a ait olduğu düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.
Yarköy - Kurtuluş köyleri arasında erkek cesedi bulundu!
16 Aralık 2019 Pazartesi 10:30
AMAN NAZIM ABİCİĞİMDİR BU. İNŞALLAH YANILIRIM
hiç birimiz isdemeyik tabiki o olsun fakat kayıp sayısının 2ye çıkmasınıda hiç istemeyik... Allah rahmet eylesin...Beğen (0) Beğenmedim! (0)