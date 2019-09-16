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Yasa dışı sanal bet soruşturmasında 6 kişi teminata bağlandı!

16 Eylül 2019 Pazartesi 18:55
Yasa dışı sanal bet soruşturmasında 6 kişi teminata bağlandı!

Yasa dışı sanal bet soruşturmasında tutuklu bulunan Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, Edip Hüseyin Ademoğulları ve Elif Çakır teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, 29 Ağustos 2019 tarihinde saat 15.00 sıralarında Girne’de FEO Elegan isimli siteye operasyon düzenlediklerini, Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, Edip Hüseyin Ademoğulları ve Elif Çakır’ın tutuklandığını anımsattı.

Operasyonda sitenin 805 numaralı dairesinde yasa dışı sanal bet oynatıldığını tespit ettiklerini belirten polis, 18 bilgisayar, 17 cep telefonu, 7 harici, hard disk, 1 adet USB ve birçok dokümanın emare olarak alındığını ifade etti.

Polis, zanlı Erdoğanb’ın yasa dışı bahis gelirlerinin aktarıldığı şirketin direktörü, zanlı Edip Hüseyin Ademoğulları’nın vardiya sorumlusu olduğunu, diğer zanlıların ise canlı destek ce call center elemanları olduğunu ifade etti.

Polis, zanlı Erdoğan’ın KKTC vatandaşı olduğunu, zanlılar Nuh Can Erdal ile Elif Çakır’ın ülkede turist olduklarını, zanlı Edip Hüseyin Ademoğulları’nın KKTC vatandaşı ve diğer zanlılar Nilay Şahin ile Burak Çetin’in öğrenci olduklarını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme,  Erdoğan’ın 30 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması, zanlılar Edip Hüseyin Ademoğulları, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal ve Elir Çakır’ın 5’er bin TL nakit teminat yatırmaları ve her zanlı için ikişer kefilin 75’er bin TL imzalaması, askıda davası olan Burak Çetin’in ise 10 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile teminata bağladı.

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Hell 2019-09-16 22:01:31

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